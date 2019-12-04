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Двое рыбаков на снегоходе провалились под лед в Татарстане

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В Лаишевском районе Татарстана двое рыбаков на снегоходе провалились под лед. Транспортное средство утонуло, мужчинам удалось спастись.

По данным МЧС, двое жителей Казани 1957 года рождения отправились на снегоходе «Бурлак» на Мешу. Транспортное средство провалилось в полынью. Мужчины успели выбраться на лед, помощь им оказали спасатели. Об этом сообщает InKazan.ru.

Пострадавших разместили на борту судна на воздушной подушке и доставили до Макаровки. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

30 ноября в Карелии трое мужчин провалились под лед на озере во время рыбалки. Двое мужчин выбрались на берег самостоятельно, они помогли вылезти из воды третьему пострадавшему, но он скончался до прибытия скорой помощи.

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