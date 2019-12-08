Шесть рыбаков и ребенок спасены с оторвавшейся льдины под Иваново

Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся льдины на Горьковском водохранилище в Ивановской области шесть рыбаков и ребенка. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

«В 11:05 все граждане доставлены на берег, пострадавших нет, медицинская помощь не требуется», — приводит ТАСС сообщение спасателей. С рыбаками провели профилактическую беседу, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

В спасении рыбаков участвовали 16 человек и шесть единиц техники, привлекалось судно на воздушной подушке «Марс-700».

В начале декабря в Лахденпохском районе Республики Карелия трое мужчин провалились под лед озера во время рыбалки. Один из них погиб.