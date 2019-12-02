Трое рыбаков провалилось под лед на озере в Карелии

В Лахденпохском районе Республики Карелия трое мужчин провалились под лед озера во время рыбалки. Позже один из них скончался, сообщает ГУ МЧС по республике.

Трагедия произошла в субботу, 30 ноября, на озере Вейяланьярви Хийтольского поселения. По данным ведомства, мужчины прибыли порыбачить из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Во время ловли лед под ними проломился — все трое оказались в ледяной воде, пишет ИА «Карелinform».

Двум рыбакам удалось выбраться на берег самостоятельно. Они помогли вылезти из воды третьему пострадавшему, однако мужчине стало плохо и он скончался до прибытия «скорой».

В ведомстве отмечают, что безопасным для человека считается толщина льда более 20 см.

25 ноября «Известия» сообщали, что сотрудники МЧС спасли 64 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине на реке Большой Черемшан в районе села Бирля в Ульяновской области.