В Ульяновской области с оторвавшейся льдины сняли 64 рыбаков

Сотрудники ГУ МЧС спасли 64 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине на реке Большой Черемшан в районе села Бирля в Ульяновской области. Об этом «Известиям» стало известно 25 ноября.

По состоянию на 11:10 мск льдина находилась в 30 м от берега и не двигалась. Для спасения рыбаков были задействованы 32 человека и 12 единиц техники, сообщается на сайте ведомства.

Все рыбаки доставлены на берег, в госпитализации никто не нуждается.

Ранее в ноябре омский рыбак спас птицу, вмерзшую в лед озера. Пострадавшую чомгу отвезли в ветклинику, а затем в птичий приют в Новосибирск.