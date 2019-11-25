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В Ульяновской области с оторвавшейся льдины сняли 64 рыбаков

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Фото: МЧС РФ/73.mchs.gov.ru
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Сотрудники ГУ МЧС спасли 64 рыбаков, оказавшихся на оторвавшейся льдине на реке Большой Черемшан в районе села Бирля в Ульяновской области. Об этом «Известиям» стало известно 25 ноября.

По состоянию на 11:10 мск льдина находилась в 30 м от берега и не двигалась. Для спасения рыбаков были задействованы 32 человека и 12 единиц техники, сообщается на сайте ведомства.

Все рыбаки доставлены на берег, в госпитализации никто не нуждается.

Ранее в ноябре омский рыбак спас птицу, вмерзшую в лед озера. Пострадавшую чомгу отвезли в ветклинику, а затем в птичий приют в Новосибирск.

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