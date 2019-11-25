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Россиян спасли в Южной Корее после опрокидывания шхуны

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Фото: REUTERS/Ulsan Coast Guard
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Рыболовецкая лодка перевернулась в Южной Корее. Один человек погиб, береговая охрана спасла двух человек, оба — граждане РФ. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает агентство Yonhap.

Лодка принадлежала местной ферме по выращиванию морских водорослей. Судно перевернулось в море около города Кунсан в 270 км от Сеула. Всего на судне находились пять рыбаков. Погибшим оказался гражданин Южной Кореи. Береговая охрана продолжает поиск еще двух человек.

Лодка вышла в море 24 ноября и не вернулась. Спасатели нашли ее в 7:57 по местному времени (1:57 мск).

В октябре северокорейская рыболовная шхуна перевернулась в водах Японии. Инцидент произошел около полуострова Ното префектуры Исикава.

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