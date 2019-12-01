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Моряки Тихоокеанского флота спасли рыбаков в Японском море

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Моряки Тихоокеанского флота ВМФ России спасли двух рыбаков с дрейфующей лодки в Японском море. Об этом сообщает в воскресенье, 1 декабря, пресс-служба флота.

Как отмечает «РИА Новости», около 2:00 по Хабаровскому времени (19:00 мск) моряки получили сообщение регионального морского спасательно-координационного центра во Владивостоке о том, что в Японском море терпит бедствие лодка с двумя рыбаками на борту. О возникших проблемах последние сообщили спасателям по радиостанции.

Командование Тихоокеанского флота приняло решение экстренно изменить курс спасательного буксира МБ-92, который совершал переход из залива Анива во Владивосток, и направить его к месту происшествия.

Вскоре лодка была обнаружена в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбаков подняли на буксир и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время судно со спасенными следует во Владивосток.

Накануне, 30 ноября, сообщалось, что льдина, на которой могут находиться до девяти рыбаков, оторвалась от берега на реке Волге в Республике Марий Эл.

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