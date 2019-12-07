У экс-замглавы администрации Щелково при обыске изъяли более 4 млн рублей

Более 4 млн рублей изъяли сотрудники правоохранительных органов при обыске в автомобиле бывшей первой замглавы подмосковного городского округа Щелково Натальи Тамбовой. Об этом 7 декабря сообщило ТАСС.

«Кроме упакованных чемоданов с личными вещами Тамбовой и ее матери правоохранители обнаружили и изъяли в ходе обыска в автомобиле, на котором она с родственницей пыталась скрыться от следствия на территории Белоруссии, денежные средства в размере более 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день источник, близкий к следствию, сообщил, что Тамбова была задержана на границе с Белоруссией по делу о мошенничестве. В тот же день ей предъявили обвинения и арестовали.

5 декабря СМИ сообщили о задержании бывшего замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и экс-главы администрации Щелково Алексея Валова. На следующий день ему были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. 7 декабря Бабушкинский районный суд арестовал Валова на два месяца.

По версии Следственного комитета, в 2017 году Валов, будучи главой администрации Щелковского района Подмосковья (позже преобразован в городской округ), получил от подчиненной имущественные права на автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 6 млн рублей. Более половины суммы оплатила эта подчиненная «за общее покровительство и попустительство по службе».

Валов руководил районом около двух лет, до этого еще три года работал в муниципалитете. Он сложил полномочия по собственному желанию в марте 2019 года. Причины такого шага не назывались, но в обращении к жителям, опубликованном в соцсетях, чиновник отметил, что решение далось ему нелегко. После ухода из администрации Щелковского района его назначили областным замминистра транспорта, в этой должности он проработал чуть больше полугода.