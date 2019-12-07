Прямой эфир

Жительница Кемерово стала обладательницей титула «Миссис Земной шар»

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ксения Кривко из Кемерово получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs. Global – 2020. Об этом 7 декабря сообщает «РИА Новости».

«Ксения стала миссис Земной шар! Только что надели корону!» — рассказала агентству PR-менеджер Кривко Наталья Токмогашева.

Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.

11 августа сообщалось, что победительницей конкурса «Миссис Россия – 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика.

«Миссис Земной шар» (Mrs. Global) — международный конкурс красоты, в котором могут участвовать замужние женщины. Соревнование проводится ежегодно с 1996 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обладательница титула «Миссис Россия Globe» раскрыла секрет стройности
Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019