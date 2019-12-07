Жительница Кемерово стала обладательницей титула «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово получила главный титул на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs. Global – 2020. Об этом 7 декабря сообщает «РИА Новости».

«Ксения стала миссис Земной шар! Только что надели корону!» — рассказала агентству PR-менеджер Кривко Наталья Токмогашева.

Первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.

11 августа сообщалось, что победительницей конкурса «Миссис Россия – 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика.

«Миссис Земной шар» (Mrs. Global) — международный конкурс красоты, в котором могут участвовать замужние женщины. Соревнование проводится ежегодно с 1996 года.