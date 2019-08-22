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Обладательница титула «Миссис Россия Globe» раскрыла секрет стройности

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Фото: instagram.com/Кривко Ксения (@krivko_ksenia)
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Обладательница титула «Миссис Россия Globe» и мать четырех детей Ксения Кривко из Кемерово рассказала о своих секретах стройности. По ее словам, оставаться в форме ей помогают походы в спортзал три раза в неделю, занятия йогой и отказ от мяса.

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«У меня четверо сыновей 10, 8, 5 и 2 лет. Каждый раз после родов я набирала порядка 25 кг», — рассказала Кривко журналистам «РИА Новости».

По ее словам, худеть и сохранять форму ей помогают силовые тренировки в спортзале, в том числе и с личным тренером.

«Плюс йога. Еще я год назад отказалась от мяса, ем только рыбу и морепродукты», — добавила она.

Ксения Кривко отметила, что ее вес составляет 57–58 кг при росте 175 см. Она представит Россию на международном конкурсе красоты «Миссис Земной шар», который пройдет 8 декабря в Китае.

11 августа сообщалось, что победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика.

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