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В России выбрали самую красивую маму страны

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Фото: агентство городских новостей Москва/Александр Авилов
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Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика, пишет ТАСС.

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Итоги конкурса объявили 10 августа в финале, прошедшем в Московском культурном фольклорном центре.

Отмечается, что в номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово. Именно она будет представлять Россию на конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Первой вице-миссис России жюри назвало Анну Митрофанову (Самара), второй стала Влада Брем из Иркутска, третьей — Светлана Жаворонкова (ЦФО), а четвертой Наталья Резникова из Ставрополя.

В конкурсе участвовали девушки, уже успевшие стать мамами. Организатором проекта выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планета женщин».

В мае в рамках конкурса «Миссис Хрустальная корона России – 2019» выбрали самую красивую замужнюю женщину страны.

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