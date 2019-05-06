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В России выбрали самую красивую замужнюю женщину страны

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Фото: vk.com/Школа Красоты "Мисс Марий Эл"-Школа Моделей
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Жительница Йошкар-Олы 32-летняя Ольга Попова стала победительницей конкурса «Миссис Хрустальная корона России – 2019», в рамках которого выбирали самую красивую замужнюю женщину страны. Об этом в понедельник, 6 мая, «РИА Новости» сообщил директор школы красоты «Мисс Марий Эл» Владимир Паршин.

«13-летний сын Ольги занимается у нас в детском театре моды. Я давно предлагал ей и самой стать моделью, но Ольга долго не решалась, поскольку была не уверена в себе. И только в августе прошлого года дала согласие на участие в конкурсе», — рассказал он.

Конкурс проходил с 1 по 5 мая в Москве. Помимо сына, Ольга также воспитывает маленькую дочь. Женщина — директор крупного магазина одежды.

13 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась 27-я церемония финала национального конкурса «Мисс Россия». Корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, получила Алина Санько из города Азова Ростовской области.

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