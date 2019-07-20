Участница конкурса красоты удивила жюри гидрокостюмом вместо бикини

Участница конкурса красоты «Мисс Англия» мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника. Девушка сделала фотографии в гидрокостюме, а не в бикини, как остальные 48 конкурсанток. Однако это не помешало ей попасть в двадцатку финалисток, пишет The Sun.

«Я горжусь тем, что я осталась верна себе на протяжении всего соревнования и никогда бы не сделала ничего, что противоречило бы моей морали», — сказала девушка.

По ее словам, в открытом купальнике она чувствует себя некомфортно и ей не хотелось бы показывать много обнаженного тела.

Ранее Хан стала обладательницей титула «Мисс Ланкашир», что позволило ей участвовать в конкурсе красоты на национальном уровне. Это был первый конкурс красоты, в котором она участвовала.

Победительницу конкурса «Мисс Англия» назовут 1 августа 2019 года.

5 июня сообщалось, что жительница Владивостока, 48-летняя Наталья Янушковская, участвует в международном онлайн-конкурсе красоты «Краса Земли – 2020». Он проводится для молодых бабушек из разных стран мира.