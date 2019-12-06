Бывший вице-президент ВФЛА назвал причины своей отставки

Подавший в отставку с поста вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский заявил, что не мог работать в обстановке, когда нет общего языка между сборной командой и федерацией. Об этом легкоатлет сообщил «РИА Новости» в пятницу, 6 декабря.

Ранее в пятницу Борзаковский рассказал агентству, что написал заявление об отставке с постов вице-президента ВФЛА и члена президиума организации. Его заявление рассмотрят 11 декабря на президиуме федерации.

Борзаковский уточнил ТАСС, что его уход связан с «продолжающейся непрозрачностью действий руководства» федерации и несогласием с его решениями и действиями. «С чем я не согласен? В частности, переданная в Минспорт РФ «дорожная карта» не была согласована с президиумом ВФЛА, нас поставили перед фактом, что она уже сдана, а с нами ее никто не обсудил, в таких условиях я так больше работать не могу», — пояснил он.

ВФЛА передала «дорожную карту» по устранению нарушений антидопинговых правил Министерству спорта 5 декабря.

Борзаковский стал главным тренером сборной России в 2015 году. Должность вице-президента ВФЛА он занял в декабре 2016 года.

25 ноября Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА обновить состав федерации и кардинально реформировать структуру. Глава ОКР Станислав Поздняков считает, что нынешние руководители федерации «дискредитируют весь российский спорт». ВФЛА лишена членства в World Athletics с 2015 года из-за допинговых нарушений.

Ранее, 23 ноября, об отставке объявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. По данным федерации, его отстранил от исполнения обязанностей 21 ноября независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit из-за расследования по делу прыгуна в высоту, вице-чемпиона мира Данила Лысенко.

Спортсмена дисквалифицировали летом 2018 года из-за пропуска трех допинг-тестов в течение года. Лысенко предоставил бумаги, согласно которым не прошел тесты по независящим от него обстоятельствам. Также обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами. Ситуацию расценили как подпадающую под пункт кодекса WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». 2 июня британское издание The Sunday Times писало, что к фальсификации документов Лысенко якобы причастны чиновники ВФЛА.