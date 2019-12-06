МИД России обвинил США в помехах для восстановления баланса СВПД

Единственное препятствие для восстановления баланса Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — направленная против Ирана деструктивная политика США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 6 декабря, сообщении МИД России.

«Единственным препятствием восстановлению заложенного в СВПД баланса является деструктивная антииранская линия США, которые в одностороннем порядке отказались от выполнения своей части «ядерной сделки», одобренной резолюцией СБ ООН 2231, и мешают ее реализации остающимися сторонами», — отмечается в документе.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Россия отметила необходимость сопряжения усилий остающихся участников СВПД для поддержания жизнеспособности договоренностей по иранской ядерной программе. Также нужно создать «защищенную среду» для реализации реконфигурации объекта в Фордо и модернизации реактора в Араке.

3 декабря замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что стороны стараются сохранить СВПД, однако «в целом поезд ушел». Ранее в этот день замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не намерен выходить из ядерной сделки.

6 ноября Тегеран заявил о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Этап начнется с газификации центрифуг на объекте в Фордо, которая запрещена ядерной сделкой. По словам президента Ирана Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили обеспокоенность по поводу начала обогащения урана на заводе в Фордо и призвали иранские власти не нарушать ядерную сделку.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.