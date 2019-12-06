Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 6 декабря.

По его словам, это высказывание не касается обычных футбольных фанатов.

«Те люди, которые громят стадионы, призывают к насилию, которые матерятся, матерят друг друга, их даже болельщиками называть стремно», — отметил Запашный. Он подчеркнул, что они невоспитанные «околофутбольные люди». Из-за них семьи с детьми не могут посещать стадионы, потому что там звучит нецензурная брань.

При этом сами «болельщики» во время разговора с ним заявили, что за подобное поведение «наказания никакого, ответственности никакой».

Ранее в пятницу Запашный рассказал газете «Спорт-Экспресс», как бы он поступил с болельщиками, которые ругаются матом на стадионах. Также он осудил оскорбления в адрес нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Дрессировщик отметил, что «ввел ОМОН и покрошил бы» таких болельщиков.

1 декабря во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»–«Зенит» в Санкт-Петербурге фанаты красно-белых растянули на гостевой трибуне несанкционированные баннеры во время игры, а также скандировали лозунги, оскорбляющие форварда «Зенита» Дзюбу.

По решению КДК РФС, московский клуб был оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры и 100 тыс. за «кричалки».

В тот же день «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник сообщили, что ночью полицейские проводили рейды по барам и дежурили на улицах города. По его данным, людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделение, «вменяя им мелкое хулиганство и беспорядки».

Ранее 28 ноября КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» на 100 тыс. рублей за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес Дзюбы во время матча «Урал»–«Спартак». В этот же день Российская премьер-лига начала проверку, подчеркнув, что «категорически не приемлет подобные проявления неуважения».