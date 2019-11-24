РПЛ начала проверку из-за оскорбительных кричалок фанатов «Спартака»

Российская премьер-лига (РПЛ) начала проверку в связи с оскорбительными скандированиями болельщиков московского «Спартака» на матче с екатеринбургским «Уралом». Об этом 24 ноября сообщили на официальном сайте РПЛ.

«На матче 17-го тура РПЛ «Урал»–«Спартак» болельщики московской команды допустили массовые оскорбительные скандирования. Российская премьер-лига категорически не приемлет подобные проявления неуважения. В настоящее время лигой начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась в воскресенье в Екатеринбурге и завершилась со счетом 0:0. Во время матча болельщики «Спартака» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес форварда петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, сообщает «РИА Новости».

19 ноября сборная России на выезде разгромила сборную Сан-Марино со счетом 5:0, но Дзюба голов не забил. Группа фанатов скандировала оскорбительные кричалки, в том числе нецензурные, и освистала футболиста. 20 ноября генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев назвал «псевдоболельщиками» тех, кто выкрикивал оскорбления в адрес Дзюбы. Он подчеркнул, что гораздо громче болели те, кто кричал: «Дзюба молодец!».