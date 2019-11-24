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Мама футболиста Чалова потребовала у фанатов ЦСКА надеть шапки на матч

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Фото: youtube.com
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Столичный ЦСКА в преддверии Дня матери опубликовал видеообращение матерей футболистов к болельщикам армейского клуба.

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«В это воскресенье День мамы на «ВЭБ Арене»! Приходи с мамой на футбол на матч ЦСКА–«Крылья Советов», — говорится в видео на клубном YouTube-канале.

В съемках ролика приняли участие мамы футболистов ЦСКА, которые пригласили болельщиков на стадион.

При этом мама форварда Федора Чалова обратилась к фанатам ЦСКА с требованием надеть шапки из-за холода. 24 ноября в России отмечается День матери. В этот день пройдет 17-й тур чемпионата России по футболу.

В субботу петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:1 и продолжил лидировать в первенстве. Победу команде принесли голы Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

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