«Зенит» обыграл «Рубин» в матче Российской премьер-лиги

Санкт-Петербургский ФК «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1, сообщается в Twitter-аккаунте «Зенита» в субботу, 23 ноября. Команда продолжает лидировать в чемпионате.

Победу «Зениту» принесли голы Сердара Азмуна (8-я мин.) и Артема Дзюбы (79-я мин.).

«Победа заслуженная, матч прошел в непростых погодных условиях», — сказал главный тренер клуба Сергей Семак.

Следующий матч команды состоится 27 ноября против французского «Лиона» и пройдет в контексте группового этапа Лиги чемпионов.

Со второго по пятое место в турнирной таблице РПЛ занимают команды «Локомотив Москва», «Ростов», «ЦСКА» и «Краснодар» соответственно.

12 ноября бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что, по его мнению, команда продолжит укреплять позиции в чемпионате России.