Кремль не увидел серьезной угрозы в беспорядках на футбольных матчах

Кремль не видит серьезной угрозы в беспорядках, связанных с поведением футбольных фанатов на матчах. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не полагаем, что ситуация серьезна и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия, но в данном случае есть спортивные власти, Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, участие правоохранителей в пресечении беспорядков футбольных фанатов — естественно.

«Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция, и следственные органы вмешиваются. Это нормальная практика», — подчеркнул Песков.

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу «Спартак»–«Зенит» состоялся 1 декабря в Санкт-Петербурге. Во время игры фанаты красно-белых растянули на гостевой трибуне несанкционированные баннеры, а также скандировали лозунги, оскорбляющие нападающего «Зенита» Дзюбу.

По решению КДК РФС, московский клуб был оштрафован на 150 тыс. рублей за баннеры и 100 тыс. за «кричалки» соответственно.

В тот же день «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник сообщили, что ночью полицейские проводили рейды по барам и дежурили на улицах города. По его данным, людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделение, «вменяя им мелкое хулиганство и беспорядки».

Ранее 28 ноября КДК РФС оштрафовал московский «Спартак» на 100 тыс. рублей за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес Дзюбы во время матча «Урал»–«Спартак». В этот же день Российская премьер-лига начала проверку, подчеркнув, что «категорически не приемлет подобные проявления неуважения».