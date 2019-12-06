Прямой эфир

Uber подсчитал число сексуальных домогательств в такси

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис по заказу такси Uber в США подсчитал число сексуальных домогательств во время поездок в своих машинах. Об этом 5 декабря (6 декабря мск) сообщает The New York Times со ссылкой на отчет компании о безопасности.

Больше не везет: таксисты взбунтовались против агрегаторов
Дальнейшее замалчивание проблем такси маргинализирует эту услугу

В документе речь идет о периоде с 2017 по конец 2018 года. Всего в указанный период в США через Uber было совершено 2,3 млрд поездок, 99,99% из которых были безопасными. Тем не менее в компанию поступила 5981 жалоба на сексуальные домогательства, половина из которых — сетования водителей. В частности, они рассказали о попытках поцеловать или потрогать их. Также из общего числа жалоб было зафиксировано 464 случая изнасилований. При этом в 8% случаев этому подверглись водители, а в 92% случаев — пассажиры.

Как отмечает телеканал «360», из другой статистики следует, что за два года в такси умерли 107 пассажиров. При этом подавляющее число смертельных случаев — 90% — произошло на территории городов.

3 декабря сообщалось, что специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси. Всего исследовались 19 приложений для iOS и 21 для Android. Отметку в 4 балла преодолели 22 из 40 приложений. Приложения исследовались, в частности, по функциональности, запросу только необходимых разрешений, безопасности, удобству использования, адаптации для людей с ограниченными возможностями.

Самыми лучшими стали «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett для устройств на операционной системе iOS и «Яндекс.Такси», Uber Russia и «Ситимобил» для Android, уточняет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме вмешались в ситуацию с бойкотом таксистов
«Яндекс.Такси» проверит информацию об изнасиловании заснувшей в машине модели

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019