Uber подсчитал число сексуальных домогательств в такси

Сервис по заказу такси Uber в США подсчитал число сексуальных домогательств во время поездок в своих машинах. Об этом 5 декабря (6 декабря мск) сообщает The New York Times со ссылкой на отчет компании о безопасности.

В документе речь идет о периоде с 2017 по конец 2018 года. Всего в указанный период в США через Uber было совершено 2,3 млрд поездок, 99,99% из которых были безопасными. Тем не менее в компанию поступила 5981 жалоба на сексуальные домогательства, половина из которых — сетования водителей. В частности, они рассказали о попытках поцеловать или потрогать их. Также из общего числа жалоб было зафиксировано 464 случая изнасилований. При этом в 8% случаев этому подверглись водители, а в 92% случаев — пассажиры.

Как отмечает телеканал «360», из другой статистики следует, что за два года в такси умерли 107 пассажиров. При этом подавляющее число смертельных случаев — 90% — произошло на территории городов.

3 декабря сообщалось, что специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси. Всего исследовались 19 приложений для iOS и 21 для Android. Отметку в 4 балла преодолели 22 из 40 приложений. Приложения исследовались, в частности, по функциональности, запросу только необходимых разрешений, безопасности, удобству использования, адаптации для людей с ограниченными возможностями.

Самыми лучшими стали «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett для устройств на операционной системе iOS и «Яндекс.Такси», Uber Russia и «Ситимобил» для Android, уточняет «Газета.ру».