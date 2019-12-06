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Использование жаберных сетей запретят в Челябинской области

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В Челябинской области рыбакам-любителям запретят использовать жаберные сети. По словам главы комитета по рыболовству и рыбоводству региональной Общественной палаты Михаила Акатьева, считается, что применение жаберных сетей в любительской рыбалке может привести к росту случаев браконьерства и истощит рыбные запасы местных водоемов.

Дело в том, отметил эксперт, что соблюдение суточной нормы вылова в 5 кг при использовании такой сети невозможно, а рыбу без повреждения отпустить из нее крайне сложно. Тем более что в области нет народов, для которых рыба являлась бы основным продуктом питания.

Как уточняет сайт «Первого областного», постановление начнет действовать с 1 января 2020 года. Челябинская область не была включена в перечень регионов, где рыбакам-любителям разрешается использовать сети для ловли рыбы.

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