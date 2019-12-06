Прямой эфир

Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию к весне 2020 года

0
Фото: ТАСС/Виктор Катаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, перебазируют в Россию из США в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в пятницу, 6 декабря.

Чемодан без ручки: почему «Морской старт» оказался никому не нужен
Что ждет экваториальные космодромы в будущем?

«Перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна предварительно планируется на февраль-март 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, будет ли космодром отбуксирован или пойдет своим ходом через Тихий океан своим ходом.

В пресс-службе S7 журналистам сообщили, что Государственный департамент США дал разрешение на смену дислокации комплекса. После перехода он будет временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

О том, что «Морской старт» будет перенесен в Россию, стало известно в октябре. Сообщалось, что с платформы Odyssey снято все американское и украинское информационно-связное оборудование компании Boeing, а также пусковое оборудование для ракеты «Зенит» от производственного объединения «Южмаш». Оно складировано в порту Калифорнии.

Кроме того, о планах переместить пусковую платформу на Дальний Восток заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»
Гендиректор S7 рассказал о будущем проекта «Морской старт»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019