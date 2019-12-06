Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию к весне 2020 года

Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, перебазируют в Россию из США в феврале-марте 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в пятницу, 6 декабря.

«Перевод пусковой платформы Odyssey и командного судна предварительно планируется на февраль-март 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, будет ли космодром отбуксирован или пойдет своим ходом через Тихий океан своим ходом.

В пресс-службе S7 журналистам сообщили, что Государственный департамент США дал разрешение на смену дислокации комплекса. После перехода он будет временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

О том, что «Морской старт» будет перенесен в Россию, стало известно в октябре. Сообщалось, что с платформы Odyssey снято все американское и украинское информационно-связное оборудование компании Boeing, а также пусковое оборудование для ракеты «Зенит» от производственного объединения «Южмаш». Оно складировано в порту Калифорнии.

Кроме того, о планах переместить пусковую платформу на Дальний Восток заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.