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Гендиректор S7 рассказал о будущем проекта «Морской старт»

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Фото: nasa.gov
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Генеральный директор компании «S7 космические транспортные системы» Сергей Сопов рассказал в интервью «Известиям» о будущем проекта «Морской старт» и первом старте «Зенита».

По словам Сергея Сопова, сделка по приобретению «Морского старта» будет закрыта в конце I — начале II квартала 2018 года. На данный момент получено разрешение от Госдепартамента США и решение от регулирующих органов США на покупку имущественного комплекса.

«На первый запуск с морской платформы мы намерены выйти в конце 2019 года. Полезная нагрузка еще не определена, ведутся переговоры с потенциальными заказчиками. Сама ракета находится в высокой степени заводской готовности», — рассказал Сергей Сопов «Известиям» о первом старте «Зенита».

Также он отметил, что на сегодняшний день в приобретение космодрома «Морской старт», в том числе вывод его из консервации, было вложено около $150 млн инвестиций. Понадобятся ли дополнительные средства, пока неизвестно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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