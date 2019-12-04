Прямой эфир

Боевики обстреляли спортивный клуб в сирийской провинции Алеппо

0
Фото: REUTERS/Khaled al-Hariri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортивный клуб в провинции Алеппо обстреляли боевики. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майора Юрия Боренкова.

«Обстрелу террористов подвергся спортивный клуб на территории города Телль-Рифъат провинции Алеппо. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин», — рассказал Боренков.

При обстреле погибли 10 мирных жителей, среди них были восемь детей, мужчина и женщина. Еще 13 человек ранены, семеро из них — дети, двое находятся в тяжелом состоянии.

Патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами–Каракозак и Аджами–Бозгекли в провинции Алеппо, а также Айн-Иса – Абу-Хашаб в провинции Ракка продолжается.

Днем ранее при обстреле деревни в провинции Алеппо погиб ребенок.

18 ноября российские военные рассказали о провокации во время патруля в Сирии. Группа подростков забросала колонны камнями и бутылками с зажигательной смесью. Военные не пострадали, техника осталась исправна, и колонна продолжила патрулирование. В целях недопущения возможных несчастных случаев старший колонны принял решение объехать группу молодых людей, а затем продолжить движение по ранее установленному маршруту.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, итогом которой стало принятие меморандума, согласно которому Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российская делегация обсудила с Асадом восстановление единства САР
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019