Боевики обстреляли спортивный клуб в сирийской провинции Алеппо

Спортивный клуб в провинции Алеппо обстреляли боевики. Об этом 4 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майора Юрия Боренкова.

«Обстрелу террористов подвергся спортивный клуб на территории города Телль-Рифъат провинции Алеппо. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин», — рассказал Боренков.

При обстреле погибли 10 мирных жителей, среди них были восемь детей, мужчина и женщина. Еще 13 человек ранены, семеро из них — дети, двое находятся в тяжелом состоянии.

Патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами–Каракозак и Аджами–Бозгекли в провинции Алеппо, а также Айн-Иса – Абу-Хашаб в провинции Ракка продолжается.

Днем ранее при обстреле деревни в провинции Алеппо погиб ребенок.

18 ноября российские военные рассказали о провокации во время патруля в Сирии. Группа подростков забросала колонны камнями и бутылками с зажигательной смесью. Военные не пострадали, техника осталась исправна, и колонна продолжила патрулирование. В целях недопущения возможных несчастных случаев старший колонны принял решение объехать группу молодых людей, а затем продолжить движение по ранее установленному маршруту.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, итогом которой стало принятие меморандума, согласно которому Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирии.