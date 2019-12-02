Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии. Пострадали три человека, сообщило в понедельник, 2 декабря, Минобороны России.

Инцидент произошел во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (провинция Алеппо, район Кобани), передает «РИА Новости».

Бронеавтомобиль поврежден. У находившихся в нем военнослужащих легкие травмы и ушибы, их жизням угрозы нет.

18 ноября российские военные рассказали о провокации во время патруля в Сирии. Группа подростков забросала колонны камнями и бутылками с зажигательной смесью. Военные не пострадали, техника осталась исправна, и колонна продолжила патрулирование. В целях недопущения возможных несчастных случаев старший колонны принял решение объехать группу молодых людей, а затем продолжить движение по ранее установленному маршруту.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, итогом которой стало принятие меморандума, согласно которому Россия и Турция начнут совместное патрулирование на севере Сирии.

С 9 октября Турция проводила в Сирии операцию «Источник мира» против курдских военных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией. 23 октября США объявили, что вывод курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии завершен.