При обстреле деревни в провинции Алеппо погиб ребенок

В результате обстрела деревни Аль-Вадихи на юге сирийской провинции Алеппо погиб ребенок. Об этом 3 декабря сообщило агентство SANA.

«По словам источника в штабе полиции Алеппо, один ребенок был убит, а два брата и его мать получили ранения, когда снаряд, выпущенный террористами, упал на их дом в деревне Аль-Вадихи в южной сельской местности Алеппо», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 ноября, стало известно о семи ударах самолетов «неизвестной принадлежности» по северо-востоку провинции Алеппо. По предварительным данным, ракетную атаку по деревням осуществили самолеты международной коалиции, возглавляемой США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Международная коалиция во главе с США без разрешения сирийских властей проводит антитеррористическую операцию в стране с 2014 года.