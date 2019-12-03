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При обстреле деревни в провинции Алеппо погиб ребенок

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В результате обстрела деревни Аль-Вадихи на юге сирийской провинции Алеппо погиб ребенок. Об этом 3 декабря сообщило агентство SANA.

«По словам источника в штабе полиции Алеппо, один ребенок был убит, а два брата и его мать получили ранения, когда снаряд, выпущенный террористами, упал на их дом в деревне Аль-Вадихи в южной сельской местности Алеппо», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 ноября, стало известно о семи ударах самолетов «неизвестной принадлежности» по северо-востоку провинции Алеппо. По предварительным данным, ракетную атаку по деревням осуществили самолеты международной коалиции, возглавляемой США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Международная коалиция во главе с США без разрешения сирийских властей проводит антитеррористическую операцию в стране с 2014 года.

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