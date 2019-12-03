Неизвестные написали «Т-34» на спине белого медведя

Российские ученые выясняют, где сняли на видео краснокнижного белого медведя с надписью «Т-34» на спине.

По словам зоозащитников, краска угрожает жизни хищника: пока она не смоется, животное не сможет охотиться. Неизвестные испортили его защитный окрас.