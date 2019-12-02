Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при условии осуждения экстремизма и нацизма. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный главой государства документ вносит изменения в ст. 6 Федерального закона от 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и ст. 1 ФЗ от 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности».

19 ноября сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в просветительских и учебных целях при условии их осуждения. Эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ.

Проект был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. По словам Ямпольской, полный запрет демонстрации нацистской символики — непродуманное действие.

Днем ранее зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что перед вторым чтением данного законопроекта формулировки текста были откорректированы. В частности, уточнено, что использование атрибутики разрешается, если произведение искусства «формирует негативное отношение к самой идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».