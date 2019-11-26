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Ван Бастена отстранили на неделю от работы за нацистское приветствие

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Фото: TASS/Imago
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Знаменитого голландского форварда, технического директора ФИФА Марко ван Бастена наказали за нацистское приветствие в эфире телеканала Fox Sports, сообщает издание Algemeen Dagblad.

Находясь в студии и прогнозируя матч 14-го тура чемпионата Голландии «Аякс»–«Хераклес» (4:1), 55-летний ван Бастен завершил свою аналитику словами «Зиг Хайль!». Позднее он принес извинения, объяснив произошедшее «неудачной шуткой».

Тем не менее легендарного футболиста отстранили на неделю от работы на телеканале, также с него удержат недельную зарплату в пользу Института военной документации для повышения осведомленности и знаний об истории Второй мировой войны.

29 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Болгарский футбольный союз полным закрытием трибун на одном домашнем матче сборной Болгарии за расистское поведение болельщиков.

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