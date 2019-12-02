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Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10

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Фото: TASS/Zuma
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Интернет-пользователи обнаружили бесплатный способ обновить операционную систему Windows до 10-й версии. Об этом 2 декабря сообщает ИА Nation News.

В компании Microsoft обновление до Windows 10 оценили в $120. Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».

Как отмечает телеканал «360», данный способ не сработает, если выбирать чистую установку Windows 10 или функцию «Создать установочный комплекс».

На ресурсе Reddit один из пользователей, представившийся сотрудником Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление всё еще доступно, хотя официально период апгрейда без оплаты завершился еще в декабре 2017 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Он подчеркнул, что это лишь рекламная уловка компании, чтобы увеличить число пользователей, поэтому «лазейка» до сих пор не исправлена.

В сентябре сообщалось, что в операционной системе Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона. Для этого действия появился специальный переключатель, который размещается в настройках. После его активации появится пункт Calls, который будет находиться в главном меню слева.

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