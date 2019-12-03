Рецепт победы: в Латвии медики и учителя готовятся разогнать парламент

Количество подписей, собранных в Латвии за роспуск сейма, достигло уже отметки в 40 тыс. Республику сотрясают митинги протеста медиков и учителей. Представители этих важнейших для общества профессий обвиняют власти в наплевательском отношении к своим нуждам. Убедившись, что уличными акциями политиков не проймешь, медики пригрозили начать процедуру по досрочному отзыву парламента. А поскольку власть их требований так и не удовлетворила, они свою угрозу выполнили — в подробностях разбирались «Известия».

Критическая ситуация

Ситуация с медиками сложилась в Латвии в последние годы плачевная — более-менее удовлетворительное положение разве что лишь в Риге. А в региональных медучреждениях остро не хватает анестезиологов, офтальмологов, неврологов, отоларингологов, радиологов, гинекологов, реаниматологов, специалистов неотложной медицинской помощи и интенсивного ухода. Из-за этого в больницах образовались гигантские очереди, когда приема приходится ожидать порой по полгода, а то и более. Многие латвийцы вынуждены обращаться в платные клиники. Если пациент готов выложить несколько десятков евро на ту или иную услугу, принимают его почти сразу. Однако теперь даже жителям столь крупных по латвийским меркам городов, как Даугавпилс, Екабпилс и Резекне, часто ради даже несложных операций приходится путешествовать в столицу.

Не хватает работников и на «скорой», в силу чего в некоторых регионах выездные бригады состоят всего лишь из одного человека. По словам же директора латвийской службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, в частных беседах многие сотрудники «неотложки» откровенничают, что готовы уйти работать «хоть на бензоколонки, хоть в супермаркеты» , так как даже это окажется для них более выгодно в финансовом плане. Уже зарегистрированы случаи смертей по причине неоказания врачебной помощи вовремя. Так, например, если в 2016 году в Латвии насчитывалось 8635 медсестер (44 медсестры на 10 тыс. населения), то уже в 2017-м их было 8447 — на 188 меньше. Средний показатель в странах Организации экономического сотрудничества и развития — 90 медсестер на 10 тыс. человек. Латвия занимает одно из последних мест.

латвия Скорая помощь на улицах Риги Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Медики массово покидают Латвию в поисках лучшей жизни — прежде всего в более развитых странах ЕС. По этой причине в латвийском Госконтроле откровенно признают, что не знают о дальнейшей судьбе 47% молодых специалистов, закончивших местные медицинские вузы. Президент латвийского Общества врачей Петерис Апинис отмечает, что медсестер тоже активно зазывают иностранные вербовщики. «Ежедневно к ним на почту приходят различные письма с предложениями выучить иностранный язык за полгода, например норвежский, и уехать работать в другую страну. Богатые страны неохотно вкладывают деньги в обучение молодых специалистов. Они просто покупают готовый продукт. К сожалению, здесь всё не так, как в футболе, когда мы можем натренировать молодого нападающего и продать его Англии за миллион. Здесь наоборот: наших специалистов мы отдаем бесплатно», — сокрушается Апинис.

Это неудивительно, учитывая, что, например, в Германии или во Франции медсестра в государственной клинике получает в месяц порядка €3–5 тыс. (в Латвии — €460–750), а врач — минимум €7−10 тыс. (в Латвии — €1100–1700). Пациент латвийской больницы свидетельствует: «Ситуация в палатах сейчас напоминает военное время, когда ходячие ухаживали за лежачими, сестричек не дозовешься». В итоге сегодня в Латвии нередко одна сестра обслуживает по 60 человек вместо положенных законом восьми.

В 2017-м в Латвии прошла полугодовая забастовка семейных врачей, требовавших увеличения госфинансирования своей работы. Каких-то внятных результатов этой своей акцией они не достигли.

Семейный врач Андрис Бауманис говорит, что дальше будет только хуже. «Уже сейчас из 1370 латвийских семейных врачей свыше 200 говорят, что они не будут работать в этом бардаке. Они просто уйдут на пенсию, потому что каждый пятый врач у нас пенсионного возраста. Часть уедет за границу. А оставшимся придется распределять между собой освободившихся пациентов. Количество же выпускаемых врачей у нас очень маленькое, и при этом половина из них покидают государство в течение шести месяцев после получения диплома», — предупреждает Бауманис.

латвия Массовый митинг латвийских медиков Фото: Global Look Press/Victor Lisitsin/Russian Look

Между тем жители Латвии остро нуждаются в квалифицированной помощи. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в стране на каждые 100 000 населения умирают 328 человек. «Чаще всего люди умирают из-за атеросклероза», — поясняет кардиолог рижской больницы имени академика Страдиня Андрис Скриде. Специалист отмечает, что государство слишком мало вкладывает в лечение заболеваний на первичной стадии . По данным Eurostat, в ЕС Латвия занимает третье место (57%) по количеству смертей от проблем с сердцем и нарушения мозгового кровообращения, выше нее по этому критерию только Болгария (66%) и Румыния (59%).

Крах системы

Предыдущее правительство Латвии обещало в 2020 году выделить на повышение зарплат работникам отрасли здравоохранения €120 млн. Но нынешний кабинет под началом Кришьяниса Кариньша срезал эту сумму вдвое. Помимо прочего профсоюз медиков указывает, что в целом в 2020 году здравоохранение получит только 3,3% от ВВП, хотя в 2019 году эта доля составила 3,9%. В среднем европейские страны на нужды медицины выделяют около 7% от ВВП. Возмущенные этим, 7 ноября медики провели митинг у стен сейма. На него собралось свыше 3 тыс. человек, привыкших носить белые халаты, — для маленькой Латвии цифра внушительная. Они вынесли к зданию сейма гроб с надписью «Политика» и плакаты с надписями «Гроб или чемодан», «Жизнь или смерть: что вы выберете», «Здоровье на первом месте, вам так не кажется?», «Без обещанных денег медсестры покинут отрасль».

Глава ассоциации молодых врачей Карлис Раценис предложил собравшимся провести минуту молчания в знак скорби по плачевному состоянию системы здравоохранения. Медики возложили на гроб траурный венок и дополнили композицию красными отпечатками рук и надписью «Несоблюдение законов вредит здоровью Латвии». Некоторые парламентарии вышли поговорить с протестующими. Однако спикеру сейма Инаре Мурниеце толком слова не дали — медики скандировали, заглушая ее речь: «Выполняйте ваши обещания!»

латвия Латвийские медики на митинге протеста у сейма Фото: facebook.com

Зато представляющему оппозицию Алдису Гобземсу удалось рассказать, что он вместе с другими независимыми депутатами выдвинул в сейме требование найти деньги для медиков. Он подчеркнул, что средства в бюджете есть: деньги нашлись и на повышение зарплат чиновникам и депутатам, и на дополнительное финансирование для представленных в сейме партий, и на другие цели. Так что, по его мнению, повысить зарплаты эскулапам мешает только нежелание политиков решать этот вопрос. «Стойте до конца, и деньги найдутся», — призвал Гобземс. В свою очередь, медики пригрозили, что, если к ним не прислушаются, они запустят процедуру по досрочному отзыву сейма.

Недовольны и учителя. В этой сфере тоже большие кадровые проблемы. В августе министр образования Илга Шуплинска оповестила, что в преддверии нового учебного года в Латвии недостает около 500 учителей. Ранее минобразования даже разработало новую программу по привлечению педагогов: профессию учителя всего за год смогут освоить те, кто уже имеет высшее образование в какой-либо другой области. Между тем в апреле 2019 года Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) указывает, что проблема опять же в низких зарплатах. Председатель ЛПРОН Инга Ванага отмечает: «Мы как профсоюз старались об этом громче заявить весь последний год, но нас никто не услышал, пока не сложилась ситуация, когда уже некому отдать на обучение ребенка. Мы считаем, что проблему нужно решать, привлекая местные кадры. Дипломы педагогов получает довольно большое число специалистов, но, к сожалению, они не идут работать в школы».

латвия Протест учителей в Риге с требованием повышения заработной платы. Знак «750» означает минимальную месячную заработную плату учителей Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Минимальная зарплата учителя в Латвии составляет €750 до уплаты налогов. Есть школы, где средняя зарплата коллектива превышает €1000. Правда, более тысячи зарабатывают лишь 1,7% учителей, или всего 338 педагогов. Минималку (€500 на руки) получал каждый пятый учитель. В марте латвийские педагоги уже выходили на улицы с требованием обещанной прибавки к получаемой ими заработной плате. Тогда у здания сейма в Риге собралось свыше 2,5 тыс. человек. В тот раз власти предложили учителям компромисс, пообещав выделить дополнительно на педагогические зарплаты €1,7 млн, но те считают, что этого совершенно недостаточно. Профсоюз периодически угрожает устроить бессрочную забастовку.

Дальше действовать будут они

Угроза медиков всё-таки была исполнена: 15 ноября Центризбирком Латвии зарегистрировал аж две инициативные группы для сбора подписей в поддержку референдума за досрочный роспуск нынешнего состава сейма. Согласно действующему латвийскому законодательству, чтобы провести референдум о роспуске сейма, авторы предложения должны за 12 месяцев собрать и представить в Центризбирком подписи не менее десятой части избирателей (154 865 человек). Таким образом, акция продлится до 14 ноября 2020 года. Подписаться за проведение референдума можно разными способами: на государственном портале www.latvija.lv, заверив подпись у присяжного нотариуса, по декларированному месту жительства в самоуправлении, в сиротском суде, который выполняет нотариальные действия, у руководителя волостного или городского самоуправления.

23 ноября премьер-министр Кришьянис Кариньш окончательно сказал медикам свое твердое «нет». Премьер отверг предложение партии «Развитию/За!» ради зарплат медработникам увеличить дефицит бюджета. Более того, он раскритиковал министра здравоохранения Илзе Винькеле и посоветовал ей «сосредоточиться на своей основной работе», а не клянчить деньги. Кариньш подчеркнул, что увеличить дефицит бюджета — это значит увеличить общий долг всего латвийского общества. А если так поступить, то придется в скором времени увеличить какой-нибудь из налогов, например НДС, что приведет к ухудшению положения малообеспеченных граждан.

В поддержку Кариньша выступил минфин, нашедший свои доводы. Там подчеркнули, что рост дефицита госбюджета приведет к нарушению латвийского закона о фискальной дисциплине и правил Европейского союза (ЕС). Закон был принят в 2013-м, когда Латвия всё еще мучительно оправлялась от последствий финансового и социального кризиса 2008–2009 годов. Министерство подчеркивает, что «в случае превышения уровня дефицита, установленного ЕС, придется считаться с далеко идущими последствиями». Ведомство пригрозило, что Латвию за несоблюдение фискальных правил могут приговорить к штрафу в 0,2% от ВВП страны (€66 млн).

латвия Сбор подписей для проведения референдума Фото: Global Look Press/Victor Lisitsin

«Согласно опубликованному 20 ноября заключению Европейской комиссии о бюджете на 2020 год, Латвия уже немного превышает допустимый дефицит. Однако данное превышение является небольшим, поэтому Европейская комиссия оценила проект бюджета на следующий год как в основном соответствующий правилам ЕС», — указали в минфине. «Поскольку проводимая до сих пор ответственная фискальная политика является основной причиной высокого кредитного рейтинга страны, изменения в этой области могут стать серьезным сигналом о смене текущего ответственного курса — что может привести даже к уменьшению кредитного рейтинга государства. В таком случае выросли бы расходы госбюджета на обслуживание госдолга. Уже сейчас процентные платежи по государственному долгу составляют около €260 млн в год», — отмечает министерство.

Однако врачи и медсестры внимать этим доводам отказались. 28 ноября медики вновь вышли к зданию сейма Латвии. И снова с импровизированной сцены у стен парламента полились обличительные речи представителей профильных профсоюзов и ассоциаций. Руководитель медицинского профсоюза Валдис Керис заявил: «Наша цель — доставить неудобства тем политикам, которые забыли о своих прямых обязанностях. А именно, напомнить, что они пообещали, давая торжественное обещание депутата, соблюдать законы Латвийской Республики. Пациенты не должны терпеть безответственность политиков». Присутствовавшие периодически принимались скандировать: «Это только начало! Чтобы Латвия жила! Мы остаемся! Единство — сила! Один закон — одна правда на всех! Ошибки надо исправлять!»

Простые латвийцы очень боятся возможной забастовки медиков. Доступ к медицинской помощи для многих жителей страны и так затруднен — для «полного счастья» не хватает только забастовки. Правда, сами врачи пока уверяют, что они помнят о своих моральных обязательствах перед пациентами. Но опасения все равно остаются... Ведь забастовка — это самый решительный и неотразимый довод, до применения которых медиков могут попросту довести. Так, председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис откровенно признал, что на протестную акцию 28 ноября вышло меньше народа, чем на предыдущую. По словам Рацениса, многие отказались от участия, потому что поняли — митингами власть не проймешь.