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Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.

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На своей странице в Facebook 1 декабря министр попросил Володина «говорить чаще», чтобы помочь украинцам «лучше понимать истинные устремления «русского мира».

«Нашим, тоже скажу — сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим «мы один народ» — перечитывайте володиных… А если не доходит с ходу, то знайте, что есть многие — такие, как я», — написал Аваков на русском языке.

В конце поста он провозгласил себя «русскоязычным украинским националистом».

Заявление было сделано Володиным 30 ноября в ответ на попытки украинской делегации помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в ООН.

Спикер Госдумы отметил, что Киев притесняет нацменьшинства и нарушает их права, в частности, на язык, делая украинский единственным государственным языком и запрещая использовать другие в образовательных учреждениях. Подобные проявления национализма, уверен спикер Госдумы, могут спровоцировать выход ряда областей из состава Украины. Примером проявления уважения к народам Володин назвал политику России в Крыму — на полуострове закреплено три государственных языка, включая украинский.

Ранее в ноябре на Украине зафиксировали рост антисемитских настроений. Причиной тому была названа героизация националистов.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Документ, подписанный еще бывшим президентом страны Петром Порошенко, подразумевает использование только украинского языка органами госвласти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания. Таким образом фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

Документ вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Венгрия обвинила Киев в нарушении прав национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. В России документ назвали инструментом беспринципной политической борьбы. По мнению ряда украинских политиков, такая «тотальная украинизация» является одной из причин оттока населения из страны.

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