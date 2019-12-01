Прямой эфир

Лавров раскрыл позицию России по возобновлению отношений с Украиной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициатором сокращения отношений России и Украины был Киев, поэтому если украинские власти пойдут навстречу, то за Москвой «не заржавеет». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Исковая данность: РФ не готова к транзиту через Украину «любой ценой»
Обсуждение газовых поставок должно вестись отдельно от «нормандского формата», считают эксперты

Министр отметил, что о заинтересованности Украины в возобновлении отношений говорят «многие эксперты в Киеве». Кроме того, во многом от украинской стороны зависит, будет ли данная тема поднята в ходе общения лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки».

При этом о формате предстоящей встречи «бессмысленно гадать», уверен Лавров.

«Будет встреча в «нормандском формате»: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет «на полях» другого мероприятия», — цитирует министра ТАСС.

Контакт двух президентов Лавров назвал полезным. По его словам, их общение позволит понять, «как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей».

Ранее 1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры «так или иначе пообщаются», и сам факт общения важнее антуража встречи. По его словам, формат будет определен ближе к переговорам.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. В преддверии саммита 25 ноября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским. По словам российского лидера, беседа в основном была посвящена взаимоотношениям двух стран в сфере энергетики.

Ранее в ноябре в Киеве перечислили вопросы, подготовленные для саммита. Зеленский заявлял, что готов к переговорам «в любых форматах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
В раде заявили о неготовности Зеленского к встрече на равных с Путиным

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019