Лавров раскрыл позицию России по возобновлению отношений с Украиной

Инициатором сокращения отношений России и Украины был Киев, поэтому если украинские власти пойдут навстречу, то за Москвой «не заржавеет». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 1 декабря в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Министр отметил, что о заинтересованности Украины в возобновлении отношений говорят «многие эксперты в Киеве». Кроме того, во многом от украинской стороны зависит, будет ли данная тема поднята в ходе общения лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки».

При этом о формате предстоящей встречи «бессмысленно гадать», уверен Лавров.

«Будет встреча в «нормандском формате»: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет «на полях» другого мероприятия», — цитирует министра ТАСС.

Контакт двух президентов Лавров назвал полезным. По его словам, их общение позволит понять, «как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей».

Ранее 1 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры «так или иначе пообщаются», и сам факт общения важнее антуража встречи. По его словам, формат будет определен ближе к переговорам.

Встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоится в Париже 9 декабря. В преддверии саммита 25 ноября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским. По словам российского лидера, беседа в основном была посвящена взаимоотношениям двух стран в сфере энергетики.

Ранее в ноябре в Киеве перечислили вопросы, подготовленные для саммита. Зеленский заявлял, что готов к переговорам «в любых форматах».