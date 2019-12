Символ победы, символ надежды: «Алые паруса» признаны лучшим праздником в мире

Лучший выпускной, которому может позавидовать вчерашний школьник с любой точки планеты (а если уж быть честным, то и давно вышедший из-за парты взрослый), проходит в России: «Алые паруса – 2019» взяли главную награду конкурса The Best Event Awards World и две серебряные статуэтки. Праздник, вдохновленный образом мечты, уже несколько лет как перестал быть главным выпускным Санкт-Петербурга и даже России. Как идея «Алых парусов», зародившаяся более 50 лет назад в Ленинградском дворце пионеров, выросла в лучший мировой праздник, читайте в материале «Известий».

Показательный пример

О том, что проект Пятого канала победил на The Best Event Awards World, стало известно в субботу, 23 ноября. «Алые паруса» взяли главную награду в номинации ICONIC EVENT AWARD 2019, а также серебряные награды в номинациях BEST MUSICAL EVENT 2019 и BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019. Выпускной убедителен по всем критериям: креативность, технологические инновации, вовлеченность участников, целостность бренда и многие другие. И опередил порядка 160 заявок из 30 стран, победив в основной номинации главного международного мероприятия в индустрии.

Сейчас «Алые паруса» — мероприятие, внесенное в реестр мирового событийного туризма. The Telegraph в 2015 году включил шоу «Алые паруса» в десятку самых посещаемых туристических событий мира наряду с Октоберфестом и Бразильским карнавалом. Репортажи с петербургского выпускного с международным статусом занимают полосы The Times, транслируются телеканалом Euronews и попадают в сводки крупнейших мировых информационных агентств, в том числе Синьхуа. Но еще совсем недавно этот романтический праздник оставался грустным воспоминанием для многих жителей Санкт-Петербурга.

Символ надежды

Первый городской выпускной «Алые паруса» организовывали в Ленинградском дворце пионеров, где с 1940-х проходили все выпускные балы. Тогда, в 1968 году, Дворцовую набережную расчертили мелом: в разных точках читали стихи, пели песни и устраивали конкурсы. А по Неве прошел адмиралтейский катер «Ленинград» с выпускниками Суворовского и Нахимовского училищ на борту, двое из которых высокими факелами зажгли Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова — это стало одной из традиций «Алых парусов».

По словам Лидии Буланковой, которая в те годы занимала пост замдиректора Ленинградского дворца пионеров, первым делом на ум всем пришло название «Аврора», но оно не совсем подходило: «В результате долгих споров вдруг кто-то сказал даже только первую букву: «А что если а...?» И все хором: «Ой, Алые паруса!»

«Петербург возник как результат и символ победы России, ее утверждения на Балтийском море. «Ногою твердой встать при море» — помните, да, эти замечательные фразы? Вот поэтому это символ победы и символ надежды одновременно, надежды на развитие страны в ее новом великом качестве, — говорил глава государства. — Я думаю, что и этот праздник примерно имел такое же значение. Символ победы одного этапа жизни молодого человека, который заканчивает школу, и символ надежды на интересную, интересное будущее, полноценное будущее».

«Алые паруса» оставались грустным воспоминанием вплоть до 2005 года. С предложением возобновить его проведение выступил президент.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказывала, что старалась не пропускать этих праздников. Они были изрядно скромнее, но также пропитаны романтикой и вдохновением. О традиции «Алых парусов» вспоминал и президент России Владимир Путин.

Председатель совета группы компаний банка «РОССИЯ» Юрий Ковальчук рассказал, что узнав о желании банка сделать что-то хорошее для города, Путин предложил возродить праздник «Алые паруса».

«Фактически, идея идея о возрождении «Алых парусов» пришла от Путина», — рассказал он в документальном фильме Андрея Кондрашова, посвященном истории праздника.



За воплощение идеи взялся акционерный банк «РОССИЯ», правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал. Уже в 2007 году праздник, театрализованное представление на котором ставил итальянский дизайнер Валерио Фести, установил европейский рекорд посещаемости в 1 млн человек. Был побит рекорд по фейерверкам — за полчаса в небо запустили 25 т пиротехнических разноцветных зарядов с площадки у Петропавловской крепости и барж на реке.

Год спустя праздник отличился тем, что алые паруса поднял самый быстроходный в мире трехмачтовый парусник «Мир». В 2010 году шоу побило свой же рекорд посещаемости, собрав 3,5 млн зрителей. Еще спустя четыре года «Алые паруса» проводили во взрослую жизнь 80 тыс. школьников, и тогда полноправными российскими выпускниками стали ребята из Крыма. Всех их с окончанием школы помимо высокопоставленных гостей поздравил российский экипаж МКС. А в прошлом году «Алые паруса» привлекли к себе еще болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу, — более миллиона иностранных гостей.

Ворох сюрпризов

«Алые паруса – 2019» снова собрали все характеристики «самый». 29 июня 1,5 млн человек с набережной Санкт-Петербурга провожали белоснежное судно под алыми парусами, идущее по Неве под залпами фейерверков — 60 тыс. залпов за 22 минуты! Для подростков, которые готовятся войти во взрослую жизнь, это сказочный момент прощания с детством, а для взрослых — напоминание о том, что детство всегда остается рядом. Взрослых, наблюдающих за волшебством в небе и на воде, ощутимо больше. Из 1,5 млн человек выпускников — 40 тыс. Это ребята из Петербурга и еще 16 субъектов страны, а также из Армении, Киргизии, Молдавии, Сербии и Южной Осетии. Каждый выпускник получает два пригласительных, чтобы отправиться на праздник вместе с другом или членом семьи.

Над организацией театрализованного представления, участником которого становится каждый житель и гость Северной столицы, трудится более 7 тыс. человек.

Всего за праздником вживую, онлайн и в эфире следили более 10 млн гостей — это на 1,8 млн больше, чем годом ранее. Но организаторы не собираются останавливаться на достигнутом.

На воду в этом году сошла «Россия» — первый отечественный парусник, созданный специально для праздника с многолетней историей, с портом приписки Санкт-Петербург. Он идет с парусами размером около 900 кв. м, подсвеченными таким образом, чтобы его можно было видеть издалека. До этого несколько лет в празднике участвовало шведское судно Tre Kronor af Stockholm.

Весь город благодаря «Алым парусам» превращается в сцену. Шоу захватывает сразу несколько площадок: Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова, акваторию Невы. В этом году вживую воспроизвели выход из воды «в чешуе, как жар горя, 33 богатыря» — не все зрители верили, что это взаправду, а не мастерство иллюзионистов. В действительности актеры, дайверы и каскадеры часы напролет репетировали под водой у стен Петропавловки эту сцену. Участники шоу, чеканившие тяжелые шаги под водой, признавались, что и сами под впечатлением от праздника. «После салюта я приходил в себя часа три, наверное. Первый раз в жизни такое. Мы стояли в эпицентре взрывов, и я такие эмоции искренние испытал, как ребенок радовался», — поделился актер Алан Томаев.

А на уникальной многоуровневой сцене-трансформере, за минуту сменяющей декорации, сменялись лучшие артисты России: певцы Сергей Лазарев, Полина Гагарина, #2МАШИ, Зара, Lera, группа «Марсель» и другие.

«Каждый год прихожу сюда с семьей и выпускниками, всё нравится. Несмотря на то что они у нас такие взрослые, всё уже видели и путешествовали, но этот момент прощания с детством их пробивает и такое единение», — рассказала учитель английского языка Ася Саттарова.

Главные участники

Главные участники праздника российские выпускники из года в год делятся восторгом и заваливают соцсети фотографиями, в первую очередь — «Я и корабль».

«От счастья хотелось просто плакать, так как было невероятно. Я стояла на берегу Невы и видела этот парусник!» — радовалась в этом году выпускница, убедившаяся в правильности своего решения поступать в санкт-петербургский университет.

А петербургский выпускник Давид Карапетян предложил ввести новую традицию — загадывать желания при приближении парусника: «Символом нашей взрослой жизни стал именно этот корабль, который прошел под алыми парусами. Этот корабль шел очень уверенно и быстро, поэтому он олицетворяет наше будущее».

Пока школьники загадывают желания в преддверии взрослой самостоятельной жизни, иностранные гости всё чаще едут на «Алые паруса» за романтикой. Еще 10 лет назад журналисты встретили на празднике туристов из Вьетнама, которые этой поездки ждали очень долго: «Мы еще в детстве читали «Алые паруса». Некоторые из нас ждали 50 лет, чтобы сюда приехать, чтобы поверить, чтобы увидеть «Алые паруса». Очень трогательно было, у меня просто нет слов!»

А в этом году МИЦ «Известия» пообщался с парой из Берлина. Девушка Доминика рассказала, что о грандиозном шоу узнала на одном из немецких сайтов. И на практике оно оказалось праздником не только для выпускников: «Мы чувствуем себя очень влюбленными, это безумно красиво».

Только начало

«Алые паруса» в этом году были признаны главным брендом Северной столицы. Соответствующую награду мероприятие получило в августе, обойдя даже футбольный клуб «Зенит» и еще сотню других номинантов. Кроме того, выпускной с международным статусом был признан главным событием города.

Также «Алые паруса» стали номинантом престижной международной премии Content Innovation Awards 2019. За 15 лет праздник удостоился множества наград, в том числе завоевал первое место профессиональной ежегодной премии Best Experience Marketing Awards, стал финалистом главной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года» в пяти номинациях, а также главной европейской премии событийного маркетинга EUROPEAN BEST EVENT AWARDS — и снова в пяти номинациях.

С каждым годом всё больше желающих проникнуться романтикой, почерпнутой из повести Александра Грина — ни в одном городе мира подобных шоу нет. И организаторы для старых и новых гостей готовят еще немало сюрпризов.