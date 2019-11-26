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Ученые рассказали о количестве пластика в рационе белых медведей

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Пластиковые отходы составляют четверть рациона белых медведей в Арктике. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора нацпарка «Русская Арктика» по научной работе Ивана Мизина во вторник, 26 ноября.

Ученый рассказал, что распространение мусора из пластика в северных широтах, включая береговую линию арктических островов, вызывает беспокойство у научного сообщества.

В частности, когда белые медведи питаются на свалках бытовых отходов, расположенных недалеко от человеческих домов, их желудки наполняются пластиком до 25%: пакетами, обертками и др. Это может привести к летальному исходу.

«В любой момент превышение какого-то процентного порога приведет к тому, что животные начнут гибнуть», — сообщил Мизин.

Кроме того, пластиком питаются птицы и морские животные, которые обитают в Арктике.

Также причиной гибели морских млекопитающих является плавучий мусор. В частности, рыболовные снасти. Мизин рассказал, что в 2015 году на мыс архипелага Новая Земля выбросило гренландского кита, который запутался в рыболовных сетях и погиб.

Такие случае единичны, отметил ученый, однако если загрязнение Арктики продолжится, животные будут гибнуть чаще.

22 ноября экспедиция «Полеты с дельфинами» выявила сокращение численности дельфинов в Черном море. Так, если в 2000-х годах ученые насчитали 200 особей, то сейчас их количество составляет 37.

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