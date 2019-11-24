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18 морских свиней погибли при подготовке к учениям НАТО в Балтике

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Фото: Global Look Press/F. Hecker
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Не менее 18 морских свиней погибло из-за мероприятий альянса НАТО по подготовке к военно-морским учениям Northern Coasts в Балтийском море, в ходе которых были взорваны 42 мины времен Второй мировой войны. Об этом сообщили на сайте немецкой организации «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund, NABU), специализирующейся на охране окружающей среды, в субботу, 23 ноября.

Взрывные устройства находились в нижней части пролива Фемарн-Бельт. Отмечается, что подрывы мин оставили воронки шириной 15 м и глубиной в полтора метра и уничтожили большую часть живых организмов в радиусе 10–30 м. Точное число погибших морских млекопитающих неизвестно. В экологической организации подчеркнули, что данная область пролива строго охраняется, однако НАТО не стало координировать свои действия с экологами для экономии средств.

Глава NABU Лейф Миллер заявил, что в настоящий момент разработаны технологии по эффективной утилизации морских мин без ущерба окружающей среде. Требуется лишь грамотное согласование действий между различными структурами и организациями, а также дополнительные средства.

Мероприятия по подрыву мин проводились в преддверии учений Northern Coasts в районе Датских проливов между Скандинавией и Ютландским полуостровом. В них участвовали 3 тыс. военных и почти 40 кораблей из 18 стран — членов НАТО.

Ранее, 22 ноября, ученые заявили о сокращении численности дельфинов в Черном море с 200 особей, наблюдаемых в 2000-е годы, до 37. Отмечается, что биологи зафиксировали все три вида, которые описаны как обитатели данного региона: афалина, белобочка и азовка. В то же время экологи сообщили о росте количества мусора в Черном море, они насчитали около 200 островов мусора.

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