Специалисты рассказали о правилах подкармливания птиц зимой

Специалисты рассказали, как правильно кормить птиц, чтобы не навредить им. Сообщение опубликовано на портале мэра Москвы в субботу, 23 ноября.

При подкормке важно учитывать несколько правил. Одно из них — дождаться низкой температуры. По словам начальника экоцентра ГПБУ «Мосприрода» Светланы Подвинцевой, слишком раннее начало подкормки может задержать перелет птиц на зимовку в теплые страны. Это сделает перелет более трудным и опасным.

В московских водоемах зимовать остаются только кряквы. Подкармливать их можно, когда установятся постоянные морозы ниже –5 градусов. К этому времени перелетные птицы уже улетят.

Кормить пернатых нужно высококалорийными продуктами: семенами подсолнечника, чищеным арахисом, лесными и грецкими орехами. Также в кормушку можно положить несоленое и неперченое сало, кусочки пресного сыра и творога.

Воробьев, щеглов и зеленушек в кормушке привлекут злаки, а шишки, орехи и желуди — дятлов и соек. Засушенные ягоды рябины любят снегири и свиристели, а утки предпочитают зерна, крупы и нежирный творог.

Отмечается, что все продукты должны быть свежими и сырыми. Полностью исключается жареное, соленое, перченое и копченое.

А вот хлеб для птиц опасен из-за дрожжей и сахара, которые есть в большинстве сортов. Кроме того, влага, которая есть в хлебе, замерзает при низких температурах. Класть в кормушки можно измельченные пшеничные сухари из несладкого белого хлеба.

Чтобы покормить птиц, нужно оставить еду в стационарных кормушках, которые установлены на пригородных территориях Москвы. Также их можно сделать самостоятельно. Лучше всего из дерева с защитной сеткой от голубей и ворон. Размещать кормушки следует на небольших лесных полянах и опушках, рядом с густыми зарослями кустов.

Кроме того, помочь с пропитанием можно не только птицам. Так, белки тоже любят семечки подсолнечника, орехи, арахис. Корм для белок нужно класть в кормушки, а не кормить животных с рук. Зайцев и лосей, обитающих в парках, подкармливают сеном.