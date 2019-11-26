Прямой эфир

Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

0
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Алексей Чебанов и Николай Зверев, случайно запустившие авиационную управляемую ракету Х-29 ТД в ангаре на аэродроме Саках, должны будут выплатить 31 млн рублей по иску Министерства обороны РФ. Об этом 26 ноября сообщил «Коммерсант».

Присмотрят свысока: Крым укрепят эскадрильей БПЛА «Форпост»
Новые беспилотники могут непрерывно патрулировать прибрежные районы и участвовать в поисковых операциях

В результате инцидента, произошедшего в октябре 2017 года, были уничтожены две ракеты. Стоимость каждой из них оценили в 18,5 млн рублей, различное оборудование было оценено в 9,5 млн рублей. Таким образом, в отношении двух военнослужащих был заявлен иск на 46,6 млн рублей.

В ходе разбирательства суд сократил ущерб до 40,6 млн рублей. Принимая во внимание смягчающие вину ответчиков обстоятельства, в том числе причинение вреда по неосторожности, суд снизил взыскание с Чебанова до 16 млн рублей, а со Зверева — до 15 млн рублей. Также каждый из них должен будет выплатить в бюджет Симферополя по 60 тыс. рублей.

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД. 17 августа 2019 года стало известно о том, что Крымский гарнизонный военный суд признал Чебанова и Зверева виновными в этом инциденте.

Х-29 ТД – российская авиационная ракета класса «воздух–поверхность» малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения укрепленных целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны подало иск к «Туполеву» на 4,6 млрд рублей
Минобороны собралось отсудить у РКК «Энергия» 5 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019