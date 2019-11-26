Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

Алексей Чебанов и Николай Зверев, случайно запустившие авиационную управляемую ракету Х-29 ТД в ангаре на аэродроме Саках, должны будут выплатить 31 млн рублей по иску Министерства обороны РФ. Об этом 26 ноября сообщил «Коммерсант».

В результате инцидента, произошедшего в октябре 2017 года, были уничтожены две ракеты. Стоимость каждой из них оценили в 18,5 млн рублей, различное оборудование было оценено в 9,5 млн рублей. Таким образом, в отношении двух военнослужащих был заявлен иск на 46,6 млн рублей.

В ходе разбирательства суд сократил ущерб до 40,6 млн рублей. Принимая во внимание смягчающие вину ответчиков обстоятельства, в том числе причинение вреда по неосторожности, суд снизил взыскание с Чебанова до 16 млн рублей, а со Зверева — до 15 млн рублей. Также каждый из них должен будет выплатить в бюджет Симферополя по 60 тыс. рублей.

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД. 17 августа 2019 года стало известно о том, что Крымский гарнизонный военный суд признал Чебанова и Зверева виновными в этом инциденте.

Х-29 ТД – российская авиационная ракета класса «воздух–поверхность» малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения укрепленных целей.