Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД. Оба приговорены к ограничениям по службе на год и удержанию части денежного довольства в пользу государства.

Алексей Чебанов и Николай Зверев (номер части, в которой они служат, в материалах дела не указывается) 1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании нарушили правила безопасности, передает «РИА Новости». В результате были разрушены две ракеты, повреждено оборудование и ангар. Ущерб составил 46 млн рублей.

Суд учел положительные характеристики военных, а также наличие у Зверева четверых детей.

Х-29 ТД – российская авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения укрепленных целей.