Компания Rocket Lab будет возвращать ступени ракеты Electron вертолетом

Американская компания Rocket Lab намерена за год освоить технологию возвращения на Землю отработанной первой ступени космической ракеты-носителя Electron с помощью вертолета морского базирования. Об этом рассказал гендиректор предприятия Питер Бек.

По его словам, технология его компании будет существенно отличаться от возвращения ступеней ракет SpaceX Илона Маска, которые садятся на плавучие платформы благодаря собственным маневренным двигателям.

В интервью CNBC Бек выразил уверенность, что такой способ экономически невыгоден.

Глава компании назвал будущую технологию «аэротермальным замедлителем», который будет использовать земную атмосферу для торможения в плотных слоях. При этом главной проблемой он назвал повторное прохождение ступени через перегрузки и экстремальные температуры.

«Мы начинаем [возвращение ступени] на скорости в 8,5 раз больше скорости звука, и потом нам требуется всего за 70 секунд затормозить до 0,01 скорости звука», — цитирует Бека ТАСС.

Глава Rocket Lab отметил, что в идеале ступень будет выбрасывать парашюты и плавно спускаться до высоты, где ее подхватит вертолет. На реализацию этой технологии планируется потратить $140 млн.

Длина двухступенчатой ракеты-носителя Electron — 17 м, стартовая масса — 12,5 т. Первый ее пуск состоялся в 2017 году и закончился неудачей.

6 августа сообщалось, что SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода в космос микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн.