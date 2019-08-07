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Компания Rocket Lab будет возвращать ступени ракеты Electron вертолетом

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Фото: Global Look Press/Rocket Lab/via Globallookpress.com
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Американская компания Rocket Lab намерена за год освоить технологию возвращения на Землю отработанной первой ступени космической ракеты-носителя Electron с помощью вертолета морского базирования. Об этом рассказал гендиректор предприятия Питер Бек.

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По его словам, технология его компании будет существенно отличаться от возвращения ступеней ракет SpaceX Илона Маска, которые садятся на плавучие платформы благодаря собственным маневренным двигателям.

В интервью CNBC Бек выразил уверенность, что такой способ экономически невыгоден.

Глава компании назвал будущую технологию «аэротермальным замедлителем», который будет использовать земную атмосферу для торможения в плотных слоях. При этом главной проблемой он назвал повторное прохождение ступени через перегрузки и экстремальные температуры.

«Мы начинаем [возвращение ступени] на скорости в 8,5 раз больше скорости звука, и потом нам требуется всего за 70 секунд затормозить до 0,01 скорости звука», — цитирует Бека ТАСС.

Глава Rocket Lab отметил, что в идеале ступень будет выбрасывать парашюты и плавно спускаться до высоты, где ее подхватит вертолет. На реализацию этой технологии планируется потратить $140 млн.

Длина двухступенчатой ракеты-носителя Electron — 17 м, стартовая масса — 12,5 т. Первый ее пуск состоялся в 2017 году и закончился неудачей.

6 августа сообщалось, что SpaceX планирует начать регулярные запуски ракет-носителей Falcon 9 для вывода в космос микроспутников общим весом до 150 кг по цене от $2,25 млн.

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