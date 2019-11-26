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Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

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Фото: ТАСС/Zuma
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Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.

Сенцов принимает участие в заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге, где во вторник он официально получит премию Сахарова, лауреатом которой стал в 2018 году. В ходе дискуссии также обсуждались вопросы, касающиеся Минских соглашений и Будапештского меморандума.

Украинский режиссер сравнил переговоры по «формуле Штайнмайера» и в «нормандском формате» с попыткой перемирия и заявил, что не понимает их цели.

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«Давайте вернемся к началу... Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире», — приводит слова Сенцова «РИА Новости».

Он заявил, что Россия, Великобритания и США не сумели гарантировать Украине целостность ее территории. И если у Украины «забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», подытожил Сенцов.

Украинский режиссер был обвинен в подготовке терактов в Крыму и приговорен в России 25 августа 2015 года к 20 годам колонии. Согласно приговору суда, режиссер создал террористическое сообщество на территории Крыма, участники которого весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

Сенцов был освобожден 7 сентября в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

1 октября во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы состоялась встреча режиссера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который содействовал обмену заключенными и, в частности, освобождению Сенцова.

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