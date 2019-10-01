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Эммануэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым

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Фото: REUTERS/Frederick Florin
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Президент Франции Эммануэль Макрон во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы встретился с осужденным в России в 2015 году украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом 1 октября сообщает Paris Match.

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По данным агентства, в ходе 30-минутного разговора Макрон поздравил режиссера с его освобождением в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. Сенцов, со своей стороны, поблагодарил Францию за постоянное содействие его освобождению.

По информации РБК, во время выступления перед депутатами ПАСЕ Макрон заявил, что украинский режиссер верит, что свобода других людей важна так же, как и собственная свобода.

Французский лидер также отметил, что летнее решение Совета Европы восстановить членство российской делегации в ПАСЕ не является «пустым жестом», так как диалог с Москвой важен для поддержания целостности Европы.

Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 25 августа 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии. Согласно приговору суда, режиссер создал террористическое сообщество, которое действовало на территории Крыма. Его участники весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

Кроме того, террористы готовились взорвать памятник Ленину. Сенцов вину не признал, назвав дело против него политическим.

Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября в формате «35 на 35». Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах двух столиц. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину, среди них и Олег Сенцов.

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