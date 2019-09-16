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Сенцов посетовал на отсутствие изменений на Украине

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Фото: TASS/Zuma/Olena Khudiakova/Ukrinform
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Режиссер Олег Сенцов, переданный Россией Украине в рамках обмена заключенными, посетовал на отсутствие преобразований на родине.

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На своей странице в Facebook 16 сентября Сенцов отметил, что с момента его освобождения и возвращения на родину прошла неделя, и хотя это небольшой срок, он уже может сделать выводы о ситуации в стране.

«Мне как человеку, прибывшему на машине времени из 2014 года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. <…> Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми. Это всё очень печалит», — написал он.

Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 25 августа 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии.

Обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября в формате «35 на 35». Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах двух столиц. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину, среди них и Олег Сенцов.

После обмена режиссер допустил свое возвращение в Крым, но «только на танке». В ответ на полуострове Сенцову разрешили вернуться только в автозаке.

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