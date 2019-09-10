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Сенцову предложили вернуться в Крым в автозаке вместо танка

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Первый вице-премьер парламента Крыма Ефим Фикс прокомментировал слова переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке». По словам политика, такие заявления являются «словами сумасшедшего» и «провокацией».

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«Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет», — сказал Фикс журналистам «РИА Новости» во вторник, 10 сентября.

О своих планах по возвращению в Крым «только на танке» Сенцов рассказал на пресс-конференции ранее в этот же день. Однако позже он оговорился, что данные слова не стоит воспринимать буквально.

Обмен заключенными между Москвой и Киевом в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. На сайте украинского президента был опубликован список из всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину, среди которых оказался режиссер Олег Cенцов.

Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 25 августа 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии. 7 сентября режиссера передали Украине в рамках обмена заключенными.

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