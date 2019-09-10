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В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права. Такое мнение высказала спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева во вторник, 10 сентября.

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«Это огорчительно для него самого и для украинского государства, потому что граждане с отсутствующим правосознанием и навыками гуманитарного общения — страшные люди», — сказала парламентарий, ее слова приводит «РИА Новости».

По мнению Алтабаевой, «махать мечом» — плохая история, поскольку агрессия обращается против самого человека. Спикер отметила, что если Сенцов, находясь в тюрьме, не сделал для себя никаких выводов, то ничего хорошего в жизни у него не будет.

О своих планах по возвращению в Крым «только на танках» Сенцов рассказал на пресс-конференции ранее в этот же день. Однако позже он оговорился, что данные слова не стоит воспринимать буквально.

Сенцов был осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 25 августа 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии. 7 сентября режиссера передали Украине в рамках обмена заключенными.

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