Прямой эфир

В «Википедии» одно из министерств Украины назвали минразгромом

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине в результате слияния двух ведомств появилось Министерство развития общин (громад) и территорий Украины, которому в интернет-энциклопедии «Википедия» дали название «минразгром». Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что новое ведомство было создано путем реорганизации министерства регионального развития и строительства и министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны. Позже в «Википедии» поменяли аббревиатуру минразгром на минрегион.

Главой ведомства назначена Алена Бабак, которая ранее занимала должность заместителя главы комитета по ЖКХ Верховной рады.

9 сентября в работе интернет-энциклопедии «Википедия» произошел сбой. До этого сбой фиксировали 7 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В работе «Википедии» снова произошел сбой
Сбой произошел в работе «Википедии»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019