В «Википедии» одно из министерств Украины назвали минразгромом

На Украине в результате слияния двух ведомств появилось Министерство развития общин (громад) и территорий Украины, которому в интернет-энциклопедии «Википедия» дали название «минразгром». Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что новое ведомство было создано путем реорганизации министерства регионального развития и строительства и министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны. Позже в «Википедии» поменяли аббревиатуру минразгром на минрегион.

Главой ведомства назначена Алена Бабак, которая ранее занимала должность заместителя главы комитета по ЖКХ Верховной рады.

9 сентября в работе интернет-энциклопедии «Википедия» произошел сбой. До этого сбой фиксировали 7 сентября.