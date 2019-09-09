Прямой эфир

В работе «Википедии» снова произошел сбой

0
Фото: Global Look Press/Christoph Hardt, via www.imago-i/www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В работе интернет-энциклопедии «Википедия» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-сервисов.

Отмечается, что о неполадках пользователи начали сообщать в 01:00 мск. Больше всего жалоб приходят с территории Великобритании, России, Германии, Израиля, Польши и Италии.

В 80% случаях пользователи констатируют проблемы с работой веб-версии «Википедии», 20% сообщили о трудностях с авторизацией.

Аналогичный сбой фиксировался 6 сентября. Тогда без перебоев «Википедия» работала в США и Израиле.

28 августа сообщалось о техническом сбое соцсети «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В работе Instagram произошел очередной сбой
Сбой пиротехники во время выступления Веры Брежневой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019