В работе «Википедии» снова произошел сбой

В работе интернет-энциклопедии «Википедия» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу интернет-сервисов.

Отмечается, что о неполадках пользователи начали сообщать в 01:00 мск. Больше всего жалоб приходят с территории Великобритании, России, Германии, Израиля, Польши и Италии.

В 80% случаях пользователи констатируют проблемы с работой веб-версии «Википедии», 20% сообщили о трудностях с авторизацией.

Аналогичный сбой фиксировался 6 сентября. Тогда без перебоев «Википедия» работала в США и Израиле.

28 августа сообщалось о техническом сбое соцсети «ВКонтакте».