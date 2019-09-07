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Сбой произошел в работе «Википедии»

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Фото: Global Look Press/Mark Obstfeld/ZUMAPRESS.com
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Пользователи сообщили о сбое в работе интернет-энциклопедии «Википедия». Большинство жалоб поступает с территории Европы. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, отслеживающего работу интернет-сервисов.

Первые технические неполадки зафиксированы в 14:10 по времени Восточного побережья США (21:10 мск).

Больше всего сообщений о проблемах поступило с территории Великобритании и России, а также из Польши, Греции, Испании, Германии, Франции, Нидерландов, Венгрии.

Преимущественно без перебоев «Википедия» работает в США и Израиле.

28 августа сообщалось о техническом сбое соцсети «ВКонтакте». Пользователи сообщили о проблемах с загрузкой страниц, многие не могли зайти на сайт. В свою очередь, «ВКонтакте» сообщила о проблемах на стороне интернет-провайдера.

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