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В работе Instagram произошел очередной сбой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что проблемы в работе социальной сети были зарегистрированы в районе 00:41 мск 22 августа.

На неполадки жалуются жители США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и России.

По имеющейся информации, 64% пользователей указывают на проблемы с загрузкой новостной ленты, 22% не могут авторизоваться, жалобы остальных 13% связаны с работой сторис.

16 июля Роскомнадзор потребовал от Instagram убрать оскорбление российского флага.

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