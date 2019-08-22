В работе Instagram произошел очередной сбой

Пользователи социальной сети Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что проблемы в работе социальной сети были зарегистрированы в районе 00:41 мск 22 августа.

На неполадки жалуются жители США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и России.

По имеющейся информации, 64% пользователей указывают на проблемы с загрузкой новостной ленты, 22% не могут авторизоваться, жалобы остальных 13% связаны с работой сторис.

16 июля Роскомнадзор потребовал от Instagram убрать оскорбление российского флага.