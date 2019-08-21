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Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов

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Фото: TASS/Zuma
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В социальной сети Facebook появится новая функция, которая позволит юзерам видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью.

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«Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — цитирует разработчиков «РИА Новости» во вторник, 21 августа.

Под категорию такой информации попадает и таргетированная реклама.

Отмечается, что первыми нововведение опробуют жители Ирландии, Южной Кореи и Испании. Разработчики уверены, что таким образом, пользователи станут лучше понимать все принципы работы соцсети.

16 августа сообщалось, что пользователям Instagram станет доступна новая функция, которая позволит маркировать недостоверные публикации.

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